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27 грудня 2020, 11:08 13

"Нафтогаз" з нового року підняв ціну на природний газ для населення

27 грудня 2020, 11:08 13
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Ціна зросла майже на гривню за кубічний метр
Ціна зросла майже на гривню за кубічний метр
Фото з відкритих джерел
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Вартість газу в січні 2021 року буде на 14% більше, ніж попередня ціна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт "Нафтогазу".

Так, вартість газу в січні 2021 року становитиме 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Що на 14% більше, ніж попередня ціна, 6,33 грн/куб.

"Нафтогаз" протягом 2020 року вже підвищував ціни на газ для своїх клієнтів: у серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Також "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

У жовтні ціна газу не змінювалася.

У листопаді "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 35% до 6,33 грн/куб. м. Тариф "річний" з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексвиконавчий директор судиться з "Нафтогазом" за 4 млн доларів премій, і ЗМІ повідомляли, що "Нафтогаз" отримав команду від Офісу Зеленського виплатити Вітренкові 4 млн доларів премій.

газ Нафтогаз тарифи населення ціна
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