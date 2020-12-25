16:53  25 грудня
В Україну ввезли контрабандні брендові товари на 40 млн під виглядом штучних ялинок
16:20  25 грудня
У Раді розповіли, як Україна може пришвидшити отримання вакцини від коронавірусу
18:30  25 грудня
Бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші": у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2020, 17:55 4

На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка: рух тимчасово обмежено

25 грудня 2020, 17:55 4
Читайте также на русском языке
Поліція просить за можливості утримуватися від поїздок цим маршрутом
Поліція просить за можливості утримуватися від поїздок цим маршрутом
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На автодорозі М-03 Київ-Харків 25 грудня сталась автопригода, рух тимчасово заблокували.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Патрульної поліції.

Аварія сталася на трасі М-03 Київ-Харків, на 55 км в напрямку Харкова. Посеред дороги перекинулася вантажівка.

Рух довелося тимчасово заблокувати, водіїв скеровували на зустрічну смугу.

Поліція просить за можливості утримуватися від поїздок цим маршрутом.

"Дотримуйтесь правил дорожнього руху та сигналів регулювальника", — звертаються до керманичів патрульні.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у масштабній ДТП постраждали десятеро людей.

Україна ДТП аварія Харьків аварія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »