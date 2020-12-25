На автодорозі Київ-Харків перекинулася вантажівка: рух тимчасово обмежено
Поліція просить за можливості утримуватися від поїздок цим маршрутом
Поліція просить за можливості утримуватися від поїздок цим маршрутом
На автодорозі М-03 Київ-Харків 25 грудня сталась автопригода, рух тимчасово заблокували.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Патрульної поліції.
Аварія сталася на трасі М-03 Київ-Харків, на 55 км в напрямку Харкова. Посеред дороги перекинулася вантажівка.
Рух довелося тимчасово заблокувати, водіїв скеровували на зустрічну смугу.
Поліція просить за можливості утримуватися від поїздок цим маршрутом.
"Дотримуйтесь правил дорожнього руху та сигналів регулювальника", — звертаються до керманичів патрульні.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у масштабній ДТП постраждали десятеро людей.
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