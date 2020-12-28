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28 декабря 2020, 11:23 28

Горсовет Харькова для увековечения памяти Кернеса соберется на сессию

28 декабря 2020, 11:23 28
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Также депутаты хотят внести изменения в бюджет Харьковской городской территориальной общины на 2021 год
Также депутаты хотят внести изменения в бюджет Харьковской городской территориальной общины на 2021 год
Фото: из открытых источников
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В среду, 30 декабря состоится вторая внеочередная сессия Харьковского городского совета восьмого созыва, на которой депутаты планируют рассмотреть вопрос об увековечении памяти мэра города Геннадия Кернеса.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает RegioNews.

В проект повестки дня внесли 21 вопрос и "Разное". Первый из них - "Увековечение памяти Харьковского городского головы Кернеса Г.А". Начало сессии - в 12:00.

Как предлагают увековечить память мэра, в городском совете не сообщают.

Также депутаты хотят утвердить регламент горсовета 8-го созыва, внести изменения в бюджет города Харькова на 2020 год, в бюджет Харьковской городской территориальной общины на 2021 год.

Кроме того, они планируют утвердили список победителей общественного бюджета и внести изменения в ряд социальных и экономических программ.

Напомним, 23 декабря в Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора.

В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко, а также Кличко, Добкин и Новинский.

Памятник, станция метро и улица: в горсовете Харькова рассказали, как увековечат имя Кернеса. Ему также присвоят звание почетного харьковчанина.

Харьков горсовет Геннадий Кернес сессия заседание депутаты
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