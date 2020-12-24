Депутати Київради прийняли бюджет столиці на 2021 рік

Також ухвалили Програму економічного та соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки

Також ухвалили Програму економічного та соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 24 грудня депутати Київської міської ради під час сесії ухвалили бюджет столиці на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

За бюджет Києва проголосували 74 депутати Київради. Згідно із документом, доходи бюджету столиці запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – близько 57,8 млрд.

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист. Основним напрямом фінансування є сфера освіти – на неї виділили 24,7 млрд грн. Це – 43% від усіх видатків міського бюджету”, - йдеться в повідомленні.

На транспорт та дорожнє господарство депутати запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста.

На охорону здоров’я виділили майже 6,2 млрд грн, на соціальний захист – 5,1 млрд грн, ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, на фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу – 415,5 млн грн, на будівництво – 235,2 млн грн.

Дохідна частина бюджету буде сформована за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 27,6 млрд грн, місцеві податки – 13,8 млрд грн, трансферти – 7,5 млрд грн, акцизний податок – 2 млрд грн, кошти від продажу землі – майже 850 млн грн, інші надходження – 8,2 млрд грн.

Крім того, бюджетом Києва передбачене підвищення заробітної плати для працівників бюджетної сфери на 30%, працівникам житлово-комунального господарства – на 12%.

Нагадаємо, Львівська міськрада прийняла регламент і перенесла "бюджетну” сесію на 29 грудня.