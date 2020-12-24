Львівська міськрада прийняла регламент і перенесла "бюджетну” сесію на 29 грудня

Новий регламент обмежує повноваження мера міста Андрія Садового

Новий регламент обмежує повноваження мера міста Андрія Садового

Фото: Суспільне

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Депутати проголосували за регламент та розглянули питання про обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку.

Відомо, що ухвалення регламенту супроводжувалося численними дискусіями між депутатами, після чого його кінцевий текст був підтриманий.

Новий регламент обмежує повноваження мера міста Андрія Садового. Тепер він буде формувати порядок денний Львівської міської ради не одноосібно, а разом із секретарем міськради.

Після цього мер міста оголосив перерву до 12:00 вівторка, 29 грудня.

Нагадаємо, 23 грудня депутати Львівської міськради обрали секретаря та голів фракцій.