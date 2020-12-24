Сесія Одеської облради сьогодні затвердила заступників голови, низку програм і бюджет

Голова ОДА Гриневецький пожартував, що вони "знайшли імунітет проти вірусу — вірусу амбіцій"

Голова ОДА Гриневецький пожартував, що вони "знайшли імунітет проти вірусу — вірусу амбіцій"

Фото ОдессаNews

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ОдессаNews.

Депутатський корпус проголосував за кандидатури заступників голови Одеської обласної ради. Ними стали Олександр Урбанський (фракція "За майбутнє", 75 "за", 4 "проти") і Вадим Шкаровський (фракція "Опозиційна платформа — За життя", "за" 64, 13 "проти"). Було також затверджено персональний склад та голів постійних комісій. Зараз їх налічується 15.

Депутати підтримали Програму соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на наступний рік, обласну комплексну програму соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області", нову обласну цільову програму "Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки".

Також облрада ухвалила бюджет на 2021 рік. За проголосували 76 депутатів, проти — 0, утрималися — 0.

Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький навіть пожартував про таку злагоджену роботу.

Ми знайшли імунітет проти вірусу — вірусу амбіцій і за все дружно проголосували, - сказав Гриневецький.

Загальний фонд бюджету становить 4,8 млрд грн. Основний підхід, застосований при його формуванні, перш за все, — раціональне використання бюджетних коштів, підвищення ефективності витрат та концентрація їх на пріоритетних напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 грудня через добу після бійки та блокування трибуни головою Одеської облради став "слуга" Діденко, 18 грудня під час сесії Одеської облради побилися депутати , продовжували бити скло і блокувати трибуну.