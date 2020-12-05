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05 грудня 2020, 10:27 326

Через добу після бійки та блокування трибуни головою Одеської облради став "слуга" Діденко

05 грудня 2020, 10:27 326
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Це стало завдяки альянсу Зеленського-Порошенка-Труханова та партії Тимошенко
Це стало завдяки альянсу Зеленського-Порошенка-Труханова та партії Тимошенко
Фото: odessamedia.net
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Одеська обласна рада через майже добу протистояння з блокуванням трибуни і бійками таки зміг провести засідання і обрати голову - ним став депутат від "Слуги народу" Григорій Діденко.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страна".

Так, повідомляється, що в облраді оформилося два альянси - "Опозиційна платформа - За життя", "За майбутнє" і партія Шарія - разом 40 голосів. "Слуги народу" з партією Труханова "Довіряй ділам" і партією Порошенка "Європейська солідарність" об'єдналися і мали 37 голосів. Золота акція в 7 голосів була у "Батьківщини".

За результатами, партія Тимошенко долучилася до альянсу Зеленського-Порошенка-Труханова та головою облради був обраний "слуга" Діденко (44 голоси). Таким чином альянс Труханового з партіями Зеленського і Порошенко сформувався і в міськраді, і в облраді.

Як повідомляла "Думська", ОПЗЖ робила все, щоб головою ради став її представник.

"Їм потрібно всього три голоси. У хід пішов навіть підкуп депутатів. Суми доходять до 75 тисяч доларів США", - написало видання.

Нагадаємо, в Одеській облраді у п'ятницю, 4 грудня, депутати влаштували масову бійку, поламавши меблі та техніку.

Одеса ОПЗЖ облрада голосування Одеська область
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