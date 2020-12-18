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18 грудня 2020, 15:32 5

Під час сесії Одеської облради побилися депутати

18 грудня 2020, 15:32 5
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У роботі сесії оголосили чергову перерву
У роботі сесії оголосили чергову перерву
Фото: odessa.online
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В Одеській обласній раді відбулася сутичка між депутатами. Бійка зав'язалася після того, як депутати почали голосувати піднятими руками, а не з допомогою системи голосування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Так, трибуну заблокували депутати від "ОПЗЖ", вимагаючи провести засідання фракцій, на якому потрібно розглянути та підтримати питання про те, щоб на сесію пускали всіх депутатів, в тому числі міської та районної рад.

Через блокування трибуни було запропоновано голосувати піднятими руками. Однак депутати від "ОПЗЖ" обурилися, що в більшості своїй не розуміють, за що голосують. До того ж процедура голосувати руками, за їх словами, марна, через те, що все одно не всі голоси рахують. В результаті між депутатами зав'язалася бійка.

Зазначається, що в роботі сесії оголосили перерву на пів години.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, друга сесія Одеської обласної ради почалася зі скандалу.

Одеса ОПЗЖ облрада депутати Одеська область
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