Під час сесії Одеської облради побилися депутати
В Одеській обласній раді відбулася сутичка між депутатами. Бійка зав'язалася після того, як депутати почали голосувати піднятими руками, а не з допомогою системи голосування.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.
Так, трибуну заблокували депутати від "ОПЗЖ", вимагаючи провести засідання фракцій, на якому потрібно розглянути та підтримати питання про те, щоб на сесію пускали всіх депутатів, в тому числі міської та районної рад.
Через блокування трибуни було запропоновано голосувати піднятими руками. Однак депутати від "ОПЗЖ" обурилися, що в більшості своїй не розуміють, за що голосують. До того ж процедура голосувати руками, за їх словами, марна, через те, що все одно не всі голоси рахують. В результаті між депутатами зав'язалася бійка.
Зазначається, що в роботі сесії оголосили перерву на пів години.
Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, друга сесія Одеської обласної ради почалася зі скандалу.