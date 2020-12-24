Головою Хмельницької облради залишається Віолета Лабазюк

Відповідне рішення ухвалив суд

Відповідне рішення ухвалив суд

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної ради.

Щойно завершилось судове засідання, на якому розглядались заяви представника Хмельницької обласної ради та Лабазюк Віолети Олександрівни про скасування заходів забезпечення позову по адміністративній справі № 560/8277/20. Суд задовольнив заяви та відновив дію рішення обласної ради від 07.12.2020р. № 4-1/2020 "Про обрання голови Хмельницької обласної ради", – зазначається у повідомленні.

Йдеться про скасування рішення за заявою депутата облради Вадима Лозового, представника партії "За конкретні справ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 грудня суд зупинив дію рішення про обрання голови Хмельницької облради і новообрана голова Хмельницької облради призупинила виконання повноважень.