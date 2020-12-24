У Запоріжжі обрали нову голову облради: це вже третя за півтора тижня

Нову голову ради підтримали 46 депутатів

Нову голову ради підтримали 46 депутатів

Фото: zor.gov.ua

В ніч на 24 грудня у Запоріжжі обрали нову голову обласної ради - нею стала депутат від "Слуги народу" Олена Жук. Попередній голова ради Віталій Боговін, який обіймав цю посаду протягом тижня, подав у відставку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької облради.

Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук", - йдеться у повідомленні.

Нова голова на засіданні заявила, що, обравши її, "обрали розум, компроміс і конструктив". Вона додала, що планує працювати над бюджетом, запустити роботу ради й затвердити кошторис області до нового року.

Зазначається, що кандидатуру 35-річної Олени Жук підтримали 46 депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Запорізька облрада припинить повноваження новообраного голови.