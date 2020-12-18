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В Одеській облраді продовжують бити скло і блокувати трибуну
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18 грудня 2020, 16:42 201

В Одеській облраді продовжують бити скло і блокувати трибуну

18 грудня 2020, 16:42 201
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Вхід до сесійної зали охороняють правоохоронці
Вхід до сесійної зали охороняють правоохоронці
Фото PavlovskyNEWS
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Сесія закінчилася, так і не приступивши до нормальної роботи. Але кілька рішень вдалося прийняти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Від 10 ранку сесія Одеської облради намагалася розпочати свою роботу. То затримувалося керівництво, то депутати були обурені, що у виданих їм посвідчення печатка закриває обличчя. Депутатам запропонували обміняти посвідчення. Але коли вони здали документи для обміну – їх уже не пустили до сесійної зали без посвідок.

Через півтори години робота почалася, але не було кворуму. Коли зібрали кворум і визначилися з керівниками фракцій, зал спробували прорватися депутати, які залишилися зовні.

Після перерви трибуну заблокували депутати від ОПЗЖ – вимагали пустити в зал всіх охочих. Пізніше до блокування трибуни приєдналися депутати від партії Шарія та "Батьківщини".

Пізніше облрада проголосувала за скасування рішення попереднього скликання про розірвання контракту з директором Худмузею Олександром Ройтбурдом. За проголосували 43 депутати.

Після цього сесія закінчила свою роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через добу після бійки та блокування трибуни головою Одеської облради став "слуга" Діденко.

Одеса бійка облрада сесія депутати
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