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23 грудня 2020, 20:15 736

Труханов заради прощання з Кернесом взяв відпустку, також перенесли сесію міськради

23 грудня 2020, 20:15 736
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У міській раді не пов’язують перенесення сесії із поїздкою Труханова в Харків
У міській раді не пов’язують перенесення сесії із поїздкою Труханова в Харків
Фото: Facebook
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Мер Одеси Геннадій Труханов пішов в одноденну відпустку за власний рахунок заради поїздки у Харків на похорони Геннадія Кернеса.

Відповідне розпорядження від 22 грудня з’явилося на офіційному сайті Одеської міськради, передає RegioNews.

Напередодні у міській раді повідомили про перенесення сесії з 23 на 24 грудня, під час якої планували ухвалити бюджет міста на 2021 рік.

Є розпорядження перенести сесію. Це може бути через те, що немає кворуму, люди хворі або хтось у відрядженні. Причин може бути багато. Офіційно є розпорядження – перенести сесію”, – розповіла журналістам голова відділу зв'язків зі ЗМІ міської ради Наталя Мальцева.

Нагадаємо, 23 грудня у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.

У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.

Геннадій Кернес Харьків Геннадій Труханов похорон горсовет сесія
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