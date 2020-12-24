Сессия Одесского облсовета сегодня утвердила заместителей главы, ряд программ и бюджет

Глава ОГА Гриневецкий пошутил, что они "нашли иммунитет против вируса — вируса амбиций"

Глава ОГА Гриневецкий пошутил, что они "нашли иммунитет против вируса — вируса амбиций"

Фото ОдессаNews

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОдессаNews.

Депутатский корпус проголосовал за кандидатуры заместителей главы Одесского областного совета. Ими стали Александр Урбанский (фракция "За будущее", 75 за, 4 против) и Вадим Шкаровский (фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь", 64 за, 13 против). Были также утверждены персональный состав и председатели постоянных комиссий. Сейчас их насчитывается 15.

Депутаты поддержали Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на следующий год, областную комплексную программу социальной поддержки населения на 2021-2023 годы "Социальная защита населения в Одесской области", новую областную целевую программу "Здоровье Одесщины на 2021-2023 годы".

Также облсовет принял бюджет на 2021 год. За проголосовали 76 депутатов, против — 0, воздержались — 0.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий даже пошутил о такой слаженной работе.

Мы нашли иммунитет против вируса — вируса амбиций и за всё дружно проголосовали, - сказал Гриневецкий.

Общий фонд бюджете составляет 4,8 млрд грн. Основной подход, применённый при его формировании, прежде всего, — рациональное использование бюджетных средств, повышение эффективности расходов и концентрация их на приоритетных направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 декабря спустя сутки после драки и блокирования трибуны главой Одесского облсовета стал "слуга" Диденко, 18 декабря во время сессии Одесского облсовета подрались депутаты и продолжали бить стёкла и блокировать трибуну.