13:47  24 декабря
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Татарову: на когда и в чем причина
17:28  24 декабря
В Минздраве объяснили, почему рестораны на Новый год будут работать всю ночь
18:10  24 декабря
Боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2020, 19:05 38

Сессия Одесского облсовета сегодня утвердила заместителей главы, ряд программ и бюджет

24 декабря 2020, 19:05 38
Читайте також українською мовою
Глава ОГА Гриневецкий пошутил, что они "нашли иммунитет против вируса — вируса амбиций"
Глава ОГА Гриневецкий пошутил, что они "нашли иммунитет против вируса — вируса амбиций"
Фото ОдессаNews
Читайте також
українською мовою

24 декабря председатель Одесского областного совета Григорий Диденко провёл пленарное заседание третьей сессии областного совета VIII созыва.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОдессаNews.

Депутатский корпус проголосовал за кандидатуры заместителей главы Одесского областного совета. Ими стали Александр Урбанский (фракция "За будущее", 75 за, 4 против) и Вадим Шкаровский (фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь", 64 за, 13 против). Были также утверждены персональный состав и председатели постоянных комиссий. Сейчас их насчитывается 15.

Депутаты поддержали Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на следующий год, областную комплексную программу социальной поддержки населения на 2021-2023 годы "Социальная защита населения в Одесской области", новую областную целевую программу "Здоровье Одесщины на 2021-2023 годы".

Также облсовет принял бюджет на 2021 год. За проголосовали 76 депутатов, против — 0, воздержались — 0.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий даже пошутил о такой слаженной работе.

Мы нашли иммунитет против вируса — вируса амбиций и за всё дружно проголосовали, - сказал Гриневецкий.

Общий фонд бюджете составляет 4,8 млрд грн. Основной подход, применённый при его формировании, прежде всего, — рациональное использование бюджетных средств, повышение эффективности расходов и концентрация их на приоритетных направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 декабря спустя сутки после драки и блокирования трибуны главой Одесского облсовета стал "слуга" Диденко, 18 декабря во время сессии Одесского облсовета подрались депутаты и продолжали бить стёкла и блокировать трибуну.

бюджет облсовет сессия ОГА Одесская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Председателем Хмельницкого облсовета остается Виолетта Лабазюк
24 декабря 2020, 18:33
В Запорожье выбрали новую главу облсовета: это уже третья за полторы недели
24 декабря 2020, 08:41
Труханов ради прощания с Кернесом взял отпуск, также перенесли сессию горсовета
23 декабря 2020, 20:15
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »