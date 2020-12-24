Перед візитом Зеленського в Запоріжжі міст через Дніпро випробували завантаженими машинами

Президент буде відкривати міст

Президент буде відкривати міст

Фото Служби автомобільних доріг в Запорізькій області

Мостовий перехід через Старий Дніпро вирішили ще раз перевірити на міцність перед тим, як президент Зеленський відкриє його для руху.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "ZаБор".

Сьогодні міст повинен відкрити Володимир Зеленський і перед його візитом, по мостовому переходу знову пустили вантажні авто.

13 грудня в Запоріжжі вже проводили випробування міцності першого мосту — від району Бабурка на острів Хортиця, щоб до кінця року відкрити проїзд в одну сторону. Тоді по мосту проїхалися 8 вантажівок.

Вчора, 23 грудня, відбулися нові випробування. Як повідомили в Службі автодоріг, по мосту одночасно проїхалися 18 вантажівок двома колонами. Вага кожного - 36 тонн.

Показники фіксували фахівці. Рух по мосту мають відкрити вже сьогодні. Старт проїзду по мостах дасть президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Запорізької ОДА Старух не рекомендує їхати Зеленському в Запоріжжя.