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23 грудня 2020, 16:46 101

Старух не рекомендує їхати Зеленському в Запоріжжя

23 грудня 2020, 16:46 101
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Про це новий голова Запорізької ОДА Олександр Старух сказав, виступаючи в Запорізькій облраді
Про це новий голова Запорізької ОДА Олександр Старух сказав, виступаючи в Запорізькій облраді
Фото Акцент
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Олександр Старух сказав, що не буде рекомендувати їхати в Запоріжжя главі держави. Виною тому — конфлікт в обласній раді.

Про це сказав Олександр Старух, виступаючи в Запорізькій облраді, передає RegioNews.

Він нагадав, що на завтра в Запоріжжя запланований візит президента Володимира Зеленського. Однак, тут же заявив, що не буде рекомендувати їхати в Запоріжжя главі держави. Виною тому — конфлікт в обласній раді.

Завтра у нас запланований візит президента. Зрозуміло, що ми не будемо рекомендувати президента в конфлікт. Це буде дуже негарно для нашої області — заявив він.

Очевидно, що він мав на увазі протистояння депутатів навколо призначення голови облради. Частина депутатів вважає, що Віталій Боговін зайняв цю посаду незаконно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 грудня Боговін анонсував приїзд президента, а сьогодні він же представив депутатам у Запоріжжі нового голову ОДА.

Володимир Зеленський облрада ОДА Запоріжжя Віталій Боговін Олександр Старух
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