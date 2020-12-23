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23 грудня 2020, 18:55 186

Зеленський завтра відвідає з робочим візитом Запорізьку область

23 грудня 2020, 18:55 186
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Про це офіційно повідомила Запорізька ОДА
Про це офіційно повідомила Запорізька ОДА
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

Президента України Володимира Зеленського у четвер, 24 вересня, очікують з робочою поїздкою у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Запорізьку область. Робоча поїздка відбудеться в четвер, 24 грудня, - повідомляє ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Запорізької облради Боговін анонсував приїзд президента, а голова Запорізької ОДА Старух не рекомендує їхати Зеленському в Запоріжжя.

Запоріжжя Володимир Зеленський президент візит ОДА
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