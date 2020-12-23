Зеленський завтра відвідає з робочим візитом Запорізьку область

Не коментують медведчуківські поставки російського бітуму, що загрожують грандіозним скандалом всеукраїнського масштабу, ні глава Офісу президента Андрій Єрмак, ні його заступник Кирило Тимошенко, ні ...

"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу

21 грудня 2020

Бардак в облраді: Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу

У Запорізькій обласній раді два політичні клани не можуть поділити крісла та вже створили цілковитий колапс: зі звинуваченнями у захопленні влади, самопроголошеними очільниками місцевого представницьк...