Кого українці хочуть бачити на чолі держави: президентський рейтинг

Найбільше підтримують чинного президента Володимира Зеленського

Найбільше підтримують чинного президента Володимира Зеленського

Офіс президента

Якби вибори відбулися найближчим часом, то президентом українці б знову обрали чинного голову держави Володимира Зеленського. На другому місці опинився б знову Петро Порошенко.

Такі дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 16-20 грудня 2020 року, пише RegioNews.

Так, згідно з даними опитування Зеленського б підтримали 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Порошенка проголосували б 14,3%, Ю.Бойка – 10,1%, Ю.Тимошенко – 9,8%. В.Медведчука – 7,7%, В.Гройсмана – 6,4%, І.Смешка – 6,0%, Д.Разумкова – 4,1%, О.Ляшка – 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.

Рейтинг довіри серед національних політиків також очолює президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 56%. 30% опитаних довіряють В.Кличку, водночас 58% - йому не довіряють. В.Гройсману довіряють – 29%, не довіряють - 61%. Д.Разумкову – 27% і 30% відповідно (ще 27% - його не знають). Ю.Тимошенко – довіряють 25%, не довіряють – 73%. Ю.Бойку – 24% та 55% відповідно (17% – його не знають). П.Порошенку – 23% і 74%, В.Медведчуку – 19% та 66% (12% – не знають). Чинному Прем’єр-міністру Д.Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більша частина – йому не довіряють.

Найкращий баланс довіри/недовіри мають Зеленський (-15%) та голова парламенту Разумков (-13%). У В.Кличка різниця становить -28%, Ю.Бойка – -31%, В.Гройсмана – -32%, Д.Шмигаля – -38%. Найгірші показники у В.Рабіновича (-46%), В.Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) та П.Порошенка (-51%).

Раніше повідомлялося, що Разумков випередив Зеленського за рівнем довіри серед українців.