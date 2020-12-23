Прем’єр-міністр Шмигаль відвідає Херсонську область з робочим візитом
Глава уряду планує ознайомитися із новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі держави
Глава уряду планує ознайомитися із новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі держави
24 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Херсонську область з робочим візитом.
Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської облдержадміністрації, передає RegioNews.
24 грудня Херсонщину з робочою поїздкою відвідає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль”, - йдеться у повідомленні.
У рамках візиту Денис Шмигаль ознайомиться із новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі України – підстанцією 750 кВ "ЗАЕС – ПС "Каховська”.
В обласній адміністрації додали, що після огляду енергооб’єкту відбудеться спілкування глави уряду із представниками ЗМІ.
Нагадаємо, Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів, - Шмигаль.
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