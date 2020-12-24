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24 декабря 2020, 12:33 1270

Перед визитом Зеленского в Запорожье мост через Днепр испытали гружёнными машинами

24 декабря 2020, 12:33 1270
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Президент будет открывать мост
Президент будет открывать мост
Фото Службы автомобильных дорог в Запорожской области
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Мостовой переход через Старый Днепр решили еще раз проверить на прочность перед тем, как как президент Зеленский откроет его для движения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "ZаБор".

Сегодня мост должен открыть Владимир Зеленский и перед его визитом, по мостовому переходу снова пустили грузовые авто.

13 декабря в Запорожье уже проводили испытания прочности первого моста — от района Бабурка на остров Хортица, чтобы до конца года открыть проезд в одну сторону. Тогда по мосту проехались 8 грузовиков.

Вчера, 23 декабря, прошли новые испытания. Как сообщили в Службе автодорог, по мосту одновременно проехались 18 грузовиков двумя колоннами. Вес каждого - 36 тонн.

Показатели фиксировали специалисты. Движение по мосту должны открыть уже сегодня. Старт проезду по мостам даст президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Запорожской ОГА Старух не рекомендует ехать Зеленскому в Запорожье.

Владимир Зеленский мост президент Запорожье визит
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