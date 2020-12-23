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23 декабря 2020, 20:15 866

Труханов ради прощания с Кернесом взял отпуск, также перенесли сессию горсовета

23 декабря 2020, 20:15 866
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В городском совете не связывают перенос сессии с поездкой Труханова в Харьков
В городском совете не связывают перенос сессии с поездкой Труханова в Харьков
Фото: Facebook
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Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в однодневный отпуск за свой счет ради поездки в Харьков на похороны Геннадия Кернеса.

Соответствующее распоряжение от 22 декабря появилось на официальном сайте Одесского горсовета, передает RegioNews.

Накануне в городском совете сообщили о переносе сессии с 23 на 24 декабря, во время которой планировали принять бюджет города на 2021 год.

Есть распоряжение перенести сессию. Это может быть из-за того, что нет кворума, люди больные или кто-то в командировке. Причин может быть много. Официально есть распоряжение - перенести сессию", - рассказала журналистам глава отдела по связям со СМИ городского совета Наталья Мальцева.

Напомним, 23 декабря в Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора.

В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко, а также Кличко, Добкин и Новинский.

Геннадий Кернес Харьков Геннадий Труханов похороны горсовет сессия
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