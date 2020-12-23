14:24  23 грудня
У Раді заявляють про недовіру міністру оборони Тарану
19:48  23 грудня
Ляшко розповів, скільки українців планують вакцинувати від коронавірусу
17:51  23 грудня
Бойовики сьогодні тричі зірвали режим "тиші" на Донбасі, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2020, 18:25 90

Працівники уранових шахт на Кіровоградщині припинили протести і розблокували дороги

23 грудня 2020, 18:25 90
Читайте также на русском языке
Шахтарі очікують на рішення адміністрації про відновлення роботи підприємства
Шахтарі очікують на рішення адміністрації про відновлення роботи підприємства
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Шахтарі та працівники уранових шахт Східного гірнично-збагачувального комбінату призупинили акцію із перекриванням доріг області через невиплату заробітних плат.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників і народний депутат Михайло Волинець, передає RegioNews.

Станом на 17.00 на трасах біля Кропивницького у напрямках Києва, Миколаєва, Кривого Рогу, Олександрії відновлений рух транспорту. Трудовий колектив ДП "СхідГЗК” призупинив акцію протесту через інформацію про можливе відновлення роботи підприємства з 4 січня", - розповів Волинець.

За його словами, шахтарі залишаються біля місць, де вони перекривали дороги в очікуванні новин від керівництва підприємства.

У разі, якщо буде документальне підтвердження відновлення роботи підприємства з 4 січня 2021 року, якщо на запуск роботи ДП, як анонсувалося, буде виділено 220 млн грн – люди роз'їдуться по домівках. Якщо ні – працівники повернуться до протестних дій", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області та оголосили безстрокову акцію протесту через відсутність зарплат.

Через невиплату зарплат шахтарям уранових шахт відкрили справу.

шахтарі зарплати митинг дороги протести Кіровоградська область акція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Депутати Кіровоградської облради підтримали звернення шахтарів до Кабміну
23 грудня 2020, 12:54
На Кіровоградщині шахтарі вже третю добу перекривають автошляхи
23 грудня 2020, 11:41
До Палацу "Україна" в Києві, де пройде концерт "Кварталу-95" вже прийшли ФОПи: будівлю оточив спецназ
22 грудня 2020, 18:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »