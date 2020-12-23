Працівники уранових шахт на Кіровоградщині припинили протести і розблокували дороги

Шахтарі очікують на рішення адміністрації про відновлення роботи підприємства

Шахтарі очікують на рішення адміністрації про відновлення роботи підприємства

Фото: із відкритих джерел

Шахтарі та працівники уранових шахт Східного гірнично-збагачувального комбінату призупинили акцію із перекриванням доріг області через невиплату заробітних плат.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників і народний депутат Михайло Волинець, передає RegioNews.

Станом на 17.00 на трасах біля Кропивницького у напрямках Києва, Миколаєва, Кривого Рогу, Олександрії відновлений рух транспорту. Трудовий колектив ДП "СхідГЗК” призупинив акцію протесту через інформацію про можливе відновлення роботи підприємства з 4 січня", - розповів Волинець.

За його словами, шахтарі залишаються біля місць, де вони перекривали дороги в очікуванні новин від керівництва підприємства.

У разі, якщо буде документальне підтвердження відновлення роботи підприємства з 4 січня 2021 року, якщо на запуск роботи ДП, як анонсувалося, буде виділено 220 млн грн – люди роз'їдуться по домівках. Якщо ні – працівники повернуться до протестних дій", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області та оголосили безстрокову акцію протесту через відсутність зарплат.