Работники урановых шахт в Кировоградской области прекратили протесты и разблокировали дороги

Шахтеры ожидают решения администрации о возобновлении работы предприятия

Шахтеры ожидают решения администрации о возобновлении работы предприятия

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков и народный депутат Михаил Волынец, передает RegioNews.

По состоянию на 17.00 на трассах у Кропивницкого в направлениях Киева, Николаева, Кривого Рога, Александрии восстановлено движение транспорта. Трудовой коллектив ГП "ВостГОК" приостановил акцию протеста из-за информации о возможном возобновлении работы предприятия с 4 января", - рассказал Волынец.

По его словам, шахтеры остаются возле мест, где они перекрывали дороги в ожидании новостей от руководства предприятия.

В случае, если будет документальное подтверждение восстановления работы предприятия с 4 января 2021 года, если на запуск работы ГП, как анонсировалось, будет выделено 220 млн грн - люди разъедутся по домам. Если нет - работники вернутся к протестным действиям", - отметил нардеп.

Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат.