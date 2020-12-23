Работники урановых шахт в Кировоградской области прекратили протесты и разблокировали дороги
Шахтеры и работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината приостановили акцию с перекрыванием дорог области из-за невыплаты заработных плат.
Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков и народный депутат Михаил Волынец, передает RegioNews.
По состоянию на 17.00 на трассах у Кропивницкого в направлениях Киева, Николаева, Кривого Рога, Александрии восстановлено движение транспорта. Трудовой коллектив ГП "ВостГОК" приостановил акцию протеста из-за информации о возможном возобновлении работы предприятия с 4 января", - рассказал Волынец.
По его словам, шахтеры остаются возле мест, где они перекрывали дороги в ожидании новостей от руководства предприятия.
В случае, если будет документальное подтверждение восстановления работы предприятия с 4 января 2021 года, если на запуск работы ГП, как анонсировалось, будет выделено 220 млн грн - люди разъедутся по домам. Если нет - работники вернутся к протестным действиям", - отметил нардеп.
Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат.