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23 декабря 2020, 18:25 83

Работники урановых шахт в Кировоградской области прекратили протесты и разблокировали дороги

23 декабря 2020, 18:25 83
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Шахтеры ожидают решения администрации о возобновлении работы предприятия
Фото: из открытых источников
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Шахтеры и работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината приостановили акцию с перекрыванием дорог области из-за невыплаты заработных плат.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков и народный депутат Михаил Волынец, передает RegioNews.

По состоянию на 17.00 на трассах у Кропивницкого в направлениях Киева, Николаева, Кривого Рога, Александрии восстановлено движение транспорта. Трудовой коллектив ГП "ВостГОК" приостановил акцию протеста из-за информации о возможном возобновлении работы предприятия с 4 января", - рассказал Волынец.

По его словам, шахтеры остаются возле мест, где они перекрывали дороги в ожидании новостей от руководства предприятия.

В случае, если будет документальное подтверждение восстановления работы предприятия с 4 января 2021 года, если на запуск работы ГП, как анонсировалось, будет выделено 220 млн грн - люди разъедутся по домам. Если нет - работники вернутся к протестным действиям", - отметил нардеп.

Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат.

Из-за невыплаты зарплат шахтерам урановых шахт открыли дело.

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