На Кіровоградщині шахтарі вже третю добу перекривають автошляхи

Вони блокують рух транспорту у напрямках з Кропивницького до Києва, Миколаєва, Кривого Рогу та Олександрії

Вони блокують рух транспорту у напрямках з Кропивницького до Києва, Миколаєва, Кривого Рогу та Олександрії

Фото: Facebook

У Кіровоградській області працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату вже третю добу перекривають траси з вимогою погасити заборгованість із зарплатні та відновити роботу підприємства, від якого залежить добробут 5000 родин працівників та мономіст, де розташовані шахти.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews. Працівники уранодобувних шахт Кіровоградщини виснажені фізично та психологічно, але готові продовжувати акцію протесту... Блокують рух транспорту у напрямках Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, Кропивницькій-Олександрія", - повідомив Волинець. За його словами, місцеві жителі "приносять хлопцям їжу та теплі речі". Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області.

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