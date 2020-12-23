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23 грудня 2020, 12:54 108

Депутати Кіровоградської облради підтримали звернення шахтарів до Кабміну

23 грудня 2020, 12:54 108
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Шахтарі вимагають погасити заборгованості підприємства
Шахтарі вимагають погасити заборгованості підприємства
Фото Утренний город
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Станом на сьогодні держпідприємство СхідГЗК має боргу більше ста мільйонів гривень по електроенергії. Про це заявили шахтарі під час другого засідання першої сесії Кіровоградської обласної ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Утренний город.

Зараз СхідГЗК виведене у простій. Підприємство добуває уран, три уранові шахти розташовані на Кіровоградщині. Води з пустот і горизонтів у шахтах наразі відкачуються, ці води є радіонуклідними.

Також у підприємства є заборгованість по електроенергії більше ста мільйонів. Коштів для погашення боргів немає. Області загрожує екологічне лихо: якщо радіонуклідні води піднімуться до рівня грунтових - у населення не буде питної води, заразяться ґрунти. Підприємство має стратегічне значення для держави і її енергетичної незалежності.

Ми хочемо донести до влади, що потрібно підтримати роботу підприємства. , - заявляють гірники.

Депутати підтримали звернення шахтарів до Кабміну.

Голова ОДА Андрій Назаренко зі свого боку нагадав, що мав зустріч з президентом і прем’єр-міністром і говорив про проблему заборгованості заробітної плати шахтарям. Денис Шмигаль пообіцяв до кінця тижня погасити гірникам заборгованість по зарплаті. Перший транш у 50 млн грн. вже зайшов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині шахтарі вже третю добу перекривають автошляхи.

Кіровоградська область шахтарі протести облрада сесія
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