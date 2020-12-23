Депутати Кіровоградської облради підтримали звернення шахтарів до Кабміну

Шахтарі вимагають погасити заборгованості підприємства

Шахтарі вимагають погасити заборгованості підприємства

Фото Утренний город

Станом на сьогодні держпідприємство СхідГЗК має боргу більше ста мільйонів гривень по електроенергії. Про це заявили шахтарі під час другого засідання першої сесії Кіровоградської обласної ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Утренний город.

Зараз СхідГЗК виведене у простій. Підприємство добуває уран, три уранові шахти розташовані на Кіровоградщині. Води з пустот і горизонтів у шахтах наразі відкачуються, ці води є радіонуклідними.

Також у підприємства є заборгованість по електроенергії більше ста мільйонів. Коштів для погашення боргів немає. Області загрожує екологічне лихо: якщо радіонуклідні води піднімуться до рівня грунтових - у населення не буде питної води, заразяться ґрунти. Підприємство має стратегічне значення для держави і її енергетичної незалежності.

Ми хочемо донести до влади, що потрібно підтримати роботу підприємства. , - заявляють гірники.

Депутати підтримали звернення шахтарів до Кабміну.

Голова ОДА Андрій Назаренко зі свого боку нагадав, що мав зустріч з президентом і прем’єр-міністром і говорив про проблему заборгованості заробітної плати шахтарям. Денис Шмигаль пообіцяв до кінця тижня погасити гірникам заборгованість по зарплаті. Перший транш у 50 млн грн. вже зайшов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині шахтарі вже третю добу перекривають автошляхи.