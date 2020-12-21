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21 грудня 2020, 11:57 697

Працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області

21 грудня 2020, 11:57 697
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Вони безперервно ходять пішохідними переходами на 4 автомобільних дорогах області
Вони безперервно ходять пішохідними переходами на 4 автомобільних дорогах області
Фото: Facebook
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У Кіровоградській області працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату перекрили траси з вимогою погасити борги по зарплатах і вивести підприємства із простою.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.

За його словами, на безстрокову акцію протесту вийшли трудові колективи шахт "Смолінська”, "Новокостянтинівська” та "Інгульська” (ДП "СхідГЗК”).

Розпочалась безстрокова акція протесту... з вимогами погасити 83 млн грн зарплатної заборгованості та вивести підприємство з режиму простою - працівники держпідприємства перекривають траси у Кіровоградській області”, - повідомив Волинець.

Як повідомляє "Суспільне”, шахтарі страйкують на трасі Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, а також біля села Федорівка Кропивницького району Кіровоградської області.

Протестувальники ходять пішохідними переходами. Акція розпочалася о 9:00 21 грудня, в ній беруть участь майже 100 людей.

Учасники хотіли палити автомобільні шини, поліцейські не дозволили. Всього перекрили рух 4 дорогами.

Нагадаємо, на Кіровоградщині страйкують гірники: перекрили дороги та вимагають виплати зарплат.

шахтарі протест митинг поліція Кіровоградська область акція
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