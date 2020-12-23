Суд продовжив нічний домашній арешт для Микитася на 2 місяці

Його підозрюють в махінаціях з житлом для Нацгвардії

Його підозрюють в махінаціях з житлом для Нацгвардії

Фото: із відкритих джерел

У середу, 23 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для колишнього директора будівельної корпорації "Укрбуд" та народного депутата 8 скликання Максима Микитася.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, підозрюваному заборонено залишати місце проживання у нічний час із 23:00 до 07:00.

Підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі”, - розповіли в ВАКС.

Також Максим Микитась здав на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Він зобов’язаний носити електронний браслет. Термін дії постанови - до 23 лютого 2021 року включно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.