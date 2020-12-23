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23 декабря 2020, 17:41 13

Суд продлил ночной домашний арест для Микитася на 2 месяца

23 декабря 2020, 17:41 13
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Фото: из открытых источников
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В среду, 23 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста для бывшего директора строительной корпорации "Укрбуд" и народного депутата 8 созыва Максима Микитася.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.

Согласно решению суда, подозреваемому запрещено покидать место жительства в ночное время с 23:00 до 07:00.

Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судьи, суду по каждому требованию; сообщать детектива, прокурора и суд об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу", - рассказали в ВАКС.

Также Максим Микитась сдал на хранение в соответствующие органы свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Он обязан носить электронный браслет. Срок действия постановления - до 23 февраля 2021 года включительно.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

суд ВАКС арест уголовное дело коррупция Укрбуд Максим Микитась
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