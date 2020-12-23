"Ми все робили разом": Микитась дивується, чому Татаров досі не сидить у в'язниці

Ексголова "Укрбуду" вважає, що Татаров збагатився на знищенні компанії

Ексголова "Укрбуду" вважає, що Татаров збагатився на знищенні компанії

Фото: zn.ua

Колишній президент будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась дивується, чому заступник голови Офісу президента Олег Татаров сидить в ОП, а не у в'язниці, оскільки вони "все робили разом".

Як передає RegioNews, про це Микитась розповів в інтерв'ю "Цензор.нет".

На питання видання про те, передавав Микитась слідству документи чи докази, які підтверджують те, що Татаров дав експерту МВС Костянтину Дубоносу хабар у вигляді паркомісця в житловому комплексі, Микитась відповів, що у детективів НАБУ, мабуть, це все є.

Я відповів детективам на поставлені мені питання з приводу проведення експертизи експертом МВС Дубоносом. За свої гріхи я готовий відповідати перед судом, я з себе свою частину відповідальності не знімаю", - зазначив Микитась.

Колишній голова "Укрбуду" дивується з того, що Татаров досі не перебуває у в'язниці.

Я не розумію, чому один з ключових керівників "Укрбуду" з юридичних питань Олег Татаров, який збагатився на знищенні мене і моєї компанії, отримав собі недоторканність? Ми з Татаровим все робили разом, але якщо Татаров всівся в Офісі президента, так чому я повинен сидіти у в'язниці?", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Вищий антикорупційний суд 24 грудня розгляне арешт заступника голови Офісу президента Олега Татарова.