Катастрофа Ан-26: Суд відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил Дроздова
Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов’язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова за підозрою у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибель 26 військовослужбовців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадське радіо.
Печерський суд Києва відпустив під особисте зобовʼязання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, підозрюваного у недбальстві, що призвело до катастрофи Ан-26 у Харківській області
Відповідне рішення судді ухвалили в ніч проти 23 грудня.
Зазначимо, взяти Дроздова на поруки хотіли колишній командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський, ексміністр оборони Степан Полторак та народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.
Прокуратура подала клопотання про обрання військовому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Суд вирішив відпустити Дроздова під особисте зобов’язання, наклавши на нього обов’язки не відлучатися з міста, повідомляти про зміну свого місця проживання, а також прибувати на вимогу суду, прокуратури чи слідчого.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Повітряних сил прокоментував підозру в катастрофі АН-26 під Харковом: Дроздов вважає дивним, що заходи, які перераховані в підозрі, висуваються йому особисто, а командира військової частини відправили у СІЗО - його підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів.