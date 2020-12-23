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23 грудня 2020, 10:40 11

Катастрофа Ан-26: Суд відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил Дроздова

23 грудня 2020, 10:40 11
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Рішення про це судді ухвалили в ніч проти 23 грудня
Рішення про це судді ухвалили в ніч проти 23 грудня
Фото: Вікторія Рощина/hromadske
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Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов’язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова за підозрою у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибель 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадське радіо.

Печерський суд Києва відпустив під особисте зобовʼязання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, підозрюваного у недбальстві, що призвело до катастрофи Ан-26 у Харківській області

Відповідне рішення судді ухвалили в ніч проти 23 грудня.

Зазначимо, взяти Дроздова на поруки хотіли колишній командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський, ексміністр оборони Степан Полторак та народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Прокуратура подала клопотання про обрання військовому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд вирішив відпустити Дроздова під особисте зобов’язання, наклавши на нього обов’язки не відлучатися з міста, повідомляти про зміну свого місця проживання, а також прибувати на вимогу суду, прокуратури чи слідчого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Повітряних сил прокоментував підозру в катастрофі АН-26 під Харковом: Дроздов вважає дивним, що заходи, які перераховані в підозрі, висуваються йому особисто, а командира військової частини відправили у СІЗО - його підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів.

суд авіакатастрофа Харківська область повітря АН-26
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