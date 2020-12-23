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23 декабря 2020, 16:04 8

Дело подозреваемого в убийстве экс-главы МИД Кожары передали в суд

23 декабря 2020, 16:04 8
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Фото: из открытых источников
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт против бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего Министра иностранных дел Украины, по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2020 года, когда Леонид Кожара, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование по этому делу завершено, обвинительный акт против бывшего министра передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме эксглавы МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьера Николая Азарова.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

27 февраля суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен. 21 мая эксминистр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог в 2 миллиона гривен.

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