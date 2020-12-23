"Відставка" Тарана: у Міноборони прокоментували ситуацію

Міністр обіцяє особисто проінформувати суспільство про свою відставку

Міністр обіцяє особисто проінформувати суспільство про свою відставку

Фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони України спростовує інформацію про начебто відставку міністра оборони Андрія Тарана. У міністерстві запевняють: очільник оборонного відомства першим про неї повідомить, якщо це станеться.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію пресслужби міністерства у Facebook.

Міністр оборони України Андрій Таран про свою відставку: "Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки що – фальцет", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що народний депутат та голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що міністру оборони Андрію Тарану висловили недовіру через провальну роботу міністерства. Однак у профільному комітеті запевняють, що недовіру не висловлювали.