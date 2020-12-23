"Відставка" Тарана: у Міноборони прокоментували ситуацію
Міністр обіцяє особисто проінформувати суспільство про свою відставку
Міністр обіцяє особисто проінформувати суспільство про свою відставку
Міністерство оборони України спростовує інформацію про начебто відставку міністра оборони Андрія Тарана. У міністерстві запевняють: очільник оборонного відомства першим про неї повідомить, якщо це станеться.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію пресслужби міністерства у Facebook.
Міністр оборони України Андрій Таран про свою відставку: "Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки що – фальцет", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що народний депутат та голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що міністру оборони Андрію Тарану висловили недовіру через провальну роботу міністерства. Однак у профільному комітеті запевняють, що недовіру не висловлювали.
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