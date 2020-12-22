Кернеса поховають на алеї видатних людей напроти Кушнарьова - всі подробиці

Могила мера Харкова буде розташована на центральній алеї кладовища

Могила мера Харкова буде розташована на центральній алеї кладовища

Фото: Суспільне

Мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у берлінській клініці "Шаріте" внаслідок ускладнень від коронавірусу, поховають завтра, 23 грудня на 2 міському кладовищі, де поховані відомі мешканці міста.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Відомо, що там вже підготували місце для поховання мера. Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни і навпроти поховань колишнього голови Харківської ОДА Олександра Масельського і першого мера Харкова та ексголови ОДА Євгена Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили під час полювання.

Директор КП "Ритуал" Євген Журавльов журналістам підтвердив місцезнаходження могили Кернеса. У понеділок на цьому місці зрубали велику ялину, а комунальники прибирали прилеглу територію.

Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Геннадія Кернеса. Датою його смерті на табличці вказано 16 грудня”, - йдеться в повідомленні.

Початок похорону Геннадія Кернеса запланували 23 грудня о 13:30. Громадянська панахида пройде в Оперному театрі з 9.00 до 13.00. Церемонія буде включатиме також релігійний обряд. Кернеса будуть відспівувати в кафедральному Благовіщенському соборі харківської єпархії УПЦ МП.

Труну з тілом повезуть по вулиці Сумській, а рух в центрі міста перекриють.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

21 грудня літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові.