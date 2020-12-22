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22 грудня 2020, 12:34 812

У Харкові в день похорону Кернеса оголосили жалобу

22 грудня 2020, 12:34 812
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У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах
У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах
Фото: із відкритих джерел
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23 грудня у день поховання мера Геннадія Кернеса, тіло якого доставили з Німеччини, оголошено траур.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради, передає RegioNews.

Відомо, що відповідне розпорядження підписав секретар міськради, в.о. мера Ігор Терехов.

У зв'язку із проведенням траурних заходів, пов'язаних зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 23 грудня оголошене днем жалоби в Харкові", - йдеться у розпорядженні.

У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані розважальні заходи.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

21 грудня літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові.

Харьків траур горсовет Геннадій Кернес похорон
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