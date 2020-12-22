У Харкові в день похорону Кернеса оголосили жалобу

У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах

У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах

Фото: із відкритих джерел

23 грудня у день поховання мера Геннадія Кернеса, тіло якого доставили з Німеччини, оголошено траур.

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