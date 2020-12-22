У Харкові в день похорону Кернеса оголосили жалобу
23 грудня у день поховання мера Геннадія Кернеса, тіло якого доставили з Німеччини, оголошено траур.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради, передає RegioNews.
Відомо, що відповідне розпорядження підписав секретар міськради, в.о. мера Ігор Терехов.
У зв'язку із проведенням траурних заходів, пов'язаних зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 23 грудня оголошене днем жалоби в Харкові", - йдеться у розпорядженні.
У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані розважальні заходи.
Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.
У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.
Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.
21 грудня літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові.