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22 грудня 2020, 15:41 29

Через похорон Кернеса у Чернігові перенесуть сесію міської ради

22 грудня 2020, 15:41 29
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Мер Чернігова не встигає вчасно повернутися з похорону
Мер Чернігова не встигає вчасно повернутися з похорону
Фото з відкритих джерел
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Відповідне розпорядження Чернігівський міський голова підписав сьогодні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Чернігівської міської ради.

Час початку засідання третьої сесії Чернігівської міської ради VIII скликання, яке відбудеться 24 грудня, перенесений на 11 годину. Відповідне розпорядження Чернігівський міський голова підписав сьогодні.

Перенесення пов’язане з виконанням сумної місії – його присутністю на похороні харківського колеги, та часом, потрібним для повернення в Чернігів, - повідомляють у пресслужбі міськради.

Усі інші складові призначеного на 24 грудня сесійного засідання залишаються без змін.

У коментарі 0462.ua Артошенко пояснив, що не встигає повернутися.

Лечу у Харків і не встигаю вчасно повернутися… Лише вчора вночі поставили рейс… Приліт о 7:05. Думаю, о 10:00 чи 10:30 я вже буду у міській раді, – пояснив Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло Кернеса доставили в Україну 21 грудня, його поховають у середу.

Чернігів мер сесія Геннадій Кернес похорон Владислав Атрошенко
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