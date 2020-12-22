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22 декабря 2020, 17:03 1734

Кернеса похоронят на аллее выдающихся людей напротив Кушнарева - все подробности

22 декабря 2020, 17:03 1734
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Могила мэра Харькова будет расположена на центральной аллее кладбища
Могила мэра Харькова будет расположена на центральной аллее кладбища
Фото: Суспільне
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Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от коронавируса, похоронят завтра, 23 декабря на 2 городском кладбище, где похоронены известные жители города.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что там уже подготовили место для захоронения мэра. Могила расположена на центральной аллее кладбища, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывшего председателя Харьковской ОГА Александра Масельского и первого мэра Харькова и экс-главы ОГА Евгения Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили во время охоты.

Директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев журналистам подтвердил местонахождение могилы Кернеса. В понедельник на этом месте срубили большую ель, а коммунальщики убирали прилегающую территорию.

Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Геннадия Кернеса. Датой его смерти на табличке указано 16 декабря", - говорится в сообщении.

Начало похорон Геннадия Кернеса запланировали 23 декабря в 13:30. Гражданская панихида пройдет в Оперном театре с 9.00 до 13.00. Церемония будет включать также религиозный обряд. Кернеса будут отпевать в кафедральном Благовещенском соборе харьковской епархии УПЦ МП.

Гроб с телом повезут по улице Сумской, а движение в центре города перекроют.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

21 декабря самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове.

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