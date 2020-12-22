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22 грудня 2020, 16:32 7

Суд Києва відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про розстріли на Майдані

22 грудня 2020, 16:32 7
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Апеляційний суд не повернув матеріали справи після розгляду клопотання адвокатів Януковича
Апеляційний суд не повернув матеріали справи після розгляду клопотання адвокатів Януковича
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Печерський районний суд Києва відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, яке було заплановано на 22 грудня.

Про це повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група" у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні 22.12.2020 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться. Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи (після розгляду клопотання адвокатів Януковича щодо зміни підсудності для розгляду цього питання — ред.), - йдеться у повідомленні.

Про дату та час розгляду клопотання у ГО пообіцяли повідомити згодом.

Крім цього, напередодні 21 грудня Київський апеляційний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів Віктора Януковича стосовно зміни підсудності під час розгляду клопотання про обрання заочного запобіжного заходу в цій справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 грудня четвертому президенту призначили державного адвоката, а 17 грудня Суд про обрання запобіжного заходу Януковичу оголосив перерву.

суд Майдан Печерський суд Віктор Янукович
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