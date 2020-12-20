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20 грудня 2020, 11:44 141

Зеленський пообіцяв масштабне переформатування судової системи в Україні

20 грудня 2020, 11:44 141
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Президент анонсував глобальну судову реформу в Україні
Президент анонсував глобальну судову реформу в Україні
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне переформатування судової системи в державі у 2021 році.

Про це Зеленський сказав у інтерв`ю виданню The New York Times, текст якого оприлюднили на сайті президента України, повідомляє RegioNews.

Зокрема глава держави наголосив, що вважає своїм досягненням запуск роботи Вищого антикорупційного суду в Україні.

Моя інавгурація як президента була у травні, а 5 вересня ми запустили Вищий антикорупційний суд. Я вважаю, що це важливо, тому що болюче місце в Україні – це суди, і зараз є Вищий антикорупційний суд, зараз ми "воюємо" з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні, - розповів Зеленський.

Президент також висловив переконання, що спроби зруйнувати антикорупційну структуру в державі будуть невдалими, тому що Україну очікує наступного року масштабна судова реформа.

У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлені етапи впровадження цих реформ, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше директор зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Люк Девінь, який відповідає за Східне партнерство, заявив, що Україна успішно впоралася з проведенням реформи децентралізації, однак судова система в Україні залишається надзвичайно важливою сферою для реформування.

суд Володимир Зеленський реформа президент Інтерв'ю
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