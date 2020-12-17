Суд про обрання запобіжного заходу Януковичу оголосив перерву

Про це рішення оголосив суддя В’ячеслав Підпалий

Про це рішення оголосив суддя В’ячеслав Підпалий

Фото з Facebook-сторінки "Адвокатська дорадча група"

Печерський райсуд Києва оголосив перерву в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу до 22 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис у Facebook ГО "Адвокатська дорадча група.

Перерва потрібна, оскільки суд витребував у сторони обвинувачення матеріали, які додатково підтверджують розшук Януковича.

Оголошується перерва до 22 грудня на 12-ту годину, - сказав Підпалий.

На засідання з'явилися платні адвокати Януковича – Олександр Горошинський, Віталій Сердюк та Ігор Федоренко (раніше суд призначив Януковичу держзахисника через неявку платних адвокатів).

За інформацією активістів, слідчий суддя виніс попередження згаданим адвокатам за неналежну поведінку, а саме - неявку у визначений час і місце на засідання з розгляду клопотання.

Один з прокурорів попросив суд визнати неповажними причини неприбуття держадвоката Владислава Шипоша на засідання у середу. Слідчий суддя вирішив звернутися до Центру з безоплатної правової допомоги із запитом щодо причини неявки.

UPD: Суд витребував у сторони обвинувачення матеріали, які додатково підтверджують розшук Януковича для чого оголосив... Posted by Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel on Wednesday, December 16, 2020

Суд також відмовив у задоволенні низки клопотань захисту, зокрема, як уточнюють активісти – щодо допиту так званих "грузинських снайперів".

Після цього суд перейшов до розгляду клопотання щодо запобіжного заходу Януковичу по суті. Було заслухано прокурора, адвокатів, після чого суд перейшов до дослідження письмових матеріалів щодо клопотання.

Суддя прийняв рішення про те, щоб представники обвинувачення надали суду кілька довідок від державних органів, і оголосив перерву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 грудня у "справі Януковича" четвертому президенту призначили державного адвоката.