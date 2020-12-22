Суд Киева отложил избрание меры пресечения Януковичу в деле о расстрелах на Майдане

Апелляционный суд не вернул материалы дела после рассмотрения ходатайства адвокатов Януковича

Апелляционный суд не вернул материалы дела после рассмотрения ходатайства адвокатов Януковича

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу в отношении насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, которое было запланировано на 22 декабря.

Об этом сообщает ГО "Адвокатская совещательная группа" Facebook, передает RegioNews.

Сегодня 22.12.2020 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не состоится. Киевский апелляционный суд вернул материалы дела (после рассмотрения ходатайства адвокатов Януковича относительно изменения подсудности для рассмотрения этого вопроса — ред.), - говорится в сообщении.

О дате и времени рассмотрения ходатайства в ГО пообещали сообщить позже.

Кроме этого, накануне 21 декабря Киевский апелляционный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов Виктора Януковича относительно изменения подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании заочной меры пресечения в этом деле.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 декабря четвертому президенту назначили государственного адвоката, а 17 декабря Суд об избрании меры пресечения Януковичу объявил перерыв.