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10 грудня 2020, 09:43 21

Справа Януковича: четвертому президенту призначили державного адвоката

10 грудня 2020, 09:43 21
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У суді заявляють про самоусунення його адвокатів
У суді заявляють про самоусунення його адвокатів
Фото: з відкритих джерел
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Під час судового засідання, яке розпочалось напередодні, президенту-втікачу вкотре призначили державного адвоката, тому що його захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі й попросили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.

Так, під час судового засідання адвокати попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Тоді ж прокурори звернули увагу на неналежну поведінку адвокатів, а суд поставив питання призначення Януковичу безоплатного захисника.

На думку прокурорів, адвокати відсторонились від своїх обов'язків. Водночас якщо вони знову з'являться в суд, то зможуть брати в ньому участь.

Фактично у нас є самоусунення", – сказав суддя.

Повідомляється, що розгляд клопотання про арешт буде продовжений.

Нагадаємо, Янукович 9 грудня хоче особисто виступити на судовому засіданні щодо його арешту.

Також повідомлялось, що Янукович не має права бути присутнім на засіданні щодо його арешту, це просто піар і спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд цього клопотання, стверджує прокурор.

суд арешт закон президент адвокат Віктор Янукович
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