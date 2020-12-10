Справа Януковича: четвертому президенту призначили державного адвоката
Під час судового засідання, яке розпочалось напередодні, президенту-втікачу вкотре призначили державного адвоката, тому що його захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі й попросили.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.
Так, під час судового засідання адвокати попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Тоді ж прокурори звернули увагу на неналежну поведінку адвокатів, а суд поставив питання призначення Януковичу безоплатного захисника.
На думку прокурорів, адвокати відсторонились від своїх обов'язків. Водночас якщо вони знову з'являться в суд, то зможуть брати в ньому участь.
Фактично у нас є самоусунення", – сказав суддя.
Повідомляється, що розгляд клопотання про арешт буде продовжений.
Нагадаємо, Янукович 9 грудня хоче особисто виступити на судовому засіданні щодо його арешту.
Також повідомлялось, що Янукович не має права бути присутнім на засіданні щодо його арешту, це просто піар і спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд цього клопотання, стверджує прокурор.