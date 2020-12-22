Суд зобов'язав ДБР відкрити справу за фактом загибелі українського морпіха Журавля

Раніше ДБР відмовило батькові загиблого у відкритті справи за його скаргою

Раніше ДБР відмовило батькові загиблого у відкритті справи за його скаргою

Фото: Остап Підкова / Facebook

Печерський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження за статтею про бездіяльність президента України Володимира Зеленського, що спричинила загибель українського морпіха Ярослава Журавля.

Про це повідомив військовослужбовець Гліб Бабіч на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні суд задовольнив скаргу Сергія Журавля (батька українського військовослужбовця – ред.) і зобов'язав ДБР внести справу до реєстру й розпочати розслідування. Ми не знаємо, що буде далі... Але це перший важливий крок, - розповів військовослужбовець Гліб Бабіч.

Він нагадав, що батько морпіха Ярослава Журавля, який загинув, не дочекавшись допомоги біля Зайцевого, подав заяву до ДБР, в якій звинуватив Володимира Зеленського як нинішнього президента, як верховного головнокомандуючого в діях і бездіяльності, які призвели до загибелі його сина. ДБР відмовило батькові відкрити справу, на це було подано скаргу до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 жовтня батько загиблого на Донбасі морпіха Журавля позивався проти Зеленського.