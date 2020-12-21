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21 грудня 2020, 14:42 475

Майже 70% українців не знають, що передбачає судова реформа Зеленського

21 грудня 2020, 14:42 475
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23% українців стверджують, що вони певною мірою обізнані зі змістом судової реформи президента Володимира Зеленського
23% українців стверджують, що вони певною мірою обізнані зі змістом судової реформи президента Володимира Зеленського
Офіс президента
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Лише 23% українців стверджують, що певною мірою обізнані зі змістом судової реформи президента України Володимира Зеленського.

Про це сказав аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов, презентуючи результати загальнонаціонального репрезентативного опитування, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Про зміст судової реформи, яку намагається втілювати президент. Тут велике питання, в якому вона статусі. 23% українців стверджують, що вони певною мірою обізнані зі змістом судової реформи президента Володимира Зеленського (2% добре обізнані, 21% - щось знають)", - сказав Шаповалов.

За його словами, 67% говорять, що не обізнані зі змістом реформи, ще 10% це не цікаво. Найбільше "обізнаних" серед електорату ЄС, серед електорату решти партій – близько 20%. Суттєвих демографічних відмінностей за цим питанням не виявлено.

Українці не мають одностайної думки щодо того, хто повинен призначати суддів КС, аби гарантувати незалежність і професійність його рішень. 12% вважають, що призначати суддів КС мають президент і Верховна Рада, ще 10% вважають, що, окрім президента і парламенту, участь у призначенні повинні брати збори суддів України. Більшість громадян не має конкретної думки з цього питання, тому не підтримує якийсь із запропонованих варіантів.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв масштабне переформатування судової системи в Україні.

суд Україна опитування реформа Конституційний суд
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