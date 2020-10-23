Батько загиблого на Донбасі морпіха Журавля позивається проти Зеленського
Сергій Журавель, батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
Текст позову він опублікував у Facebook, передає RegioNews.
Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру", - написав батько розвідника.
Він додав, що подає позов у Генеральну прокуратуру та Державне бюро розслідувань щодо вчинення Володимиром Зеленським злочину на посту верховного головнокомандувача.
Батько розвідника звинуватив Зеленського у тому, що він заборонив залучення підрозділів спеціального призначання для проведення рятувально-пошукових заходів біля Зайцевого. Він стверджує, що це призвело до смерті його сина від втрати крові у "сірій зоні".
Сергій Журавель вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Бездіяльність військової влади) ККУ. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.
Нагадаємо, 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український військовий загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Групу, яка відправилася забрати його тіло, обстріляли бойовики, внаслідок чого загинув військовий медик, а військовослужбовця Ярослава Журавля було поранено.
Він декілька днів пролежав у "сірій зоні”, поки тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо евакуації, і згодом загинув від втрати крові. Тіло Ярослава Журавля проросійські бойовики передали українській стороні 21 липня.