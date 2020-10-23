Батько загиблого на Донбасі морпіха Журавля позивається проти Зеленського

Він вимагає притягнути президента до відповідальності за перевищення повноважень

Він вимагає притягнути президента до відповідальності за перевищення повноважень

Фото: із відкритих джерел

Сергій Журавель, батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.

Текст позову він опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру", - написав батько розвідника.

Він додав, що подає позов у Генеральну прокуратуру та Державне бюро розслідувань щодо вчинення Володимиром Зеленським злочину на посту верховного головнокомандувача.

Батько розвідника звинуватив Зеленського у тому, що він заборонив залучення підрозділів спеціального призначання для проведення рятувально-пошукових заходів біля Зайцевого. Він стверджує, що це призвело до смерті його сина від втрати крові у "сірій зоні".

Сергій Журавель вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Бездіяльність військової влади) ККУ. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Нагадаємо, 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український військовий загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої. Групу, яка відправилася забрати його тіло, обстріляли бойовики, внаслідок чого загинув військовий медик, а військовослужбовця Ярослава Журавля було поранено.

Він декілька днів пролежав у "сірій зоні”, поки тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо евакуації, і згодом загинув від втрати крові. Тіло Ярослава Журавля проросійські бойовики передали українській стороні 21 липня.