Суд обязал ГБР открыть дело по факту гибели украинского морпеха Журавля

Ранее ГБР отказало отцу погибшего в открытии дела по его жалобе

Ранее ГБР отказало отцу погибшего в открытии дела по его жалобе

Фото: Остап Пидкова / Facebook

Об этом сообщил военнослужащий Глеб Бабич на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня суд удовлетворил жалобу Сергея Журавля (отца украинского военнослужащего – ред.) и обязал ГБР внести дело в реестр и начать расследование. Мы не знаем, что будет дальше... Но это первый важный шаг, - рассказал военнослужащий Глеб Бабич.

Он напомнил, что отец морпеха Ярослава Журавля, который погиб, не дождавшись помощи возле Зайцевого, подал заявление в ГБР, в котором обвинил Владимира Зеленского как нынешнего президента, как верховного главнокомандующего в действиях и бездействии, которые привели к гибели его сына. ГБР отказало отцу открыть дело, на это была подана жалоба в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 октября отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля судится против Зеленского.