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22 декабря 2020, 14:47 231

Суд обязал ГБР открыть дело по факту гибели украинского морпеха Журавля

22 декабря 2020, 14:47 231
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Ранее ГБР отказало отцу погибшего в открытии дела по его жалобе
Ранее ГБР отказало отцу погибшего в открытии дела по его жалобе
Фото: Остап Пидкова / Facebook
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Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, повлекшей гибель украинского морпеха Ярослава Журавля.

Об этом сообщил военнослужащий Глеб Бабич на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня суд удовлетворил жалобу Сергея Журавля (отца украинского военнослужащего – ред.) и обязал ГБР внести дело в реестр и начать расследование. Мы не знаем, что будет дальше... Но это первый важный шаг, - рассказал военнослужащий Глеб Бабич.

Он напомнил, что отец морпеха Ярослава Журавля, который погиб, не дождавшись помощи возле Зайцевого, подал заявление в ГБР, в котором обвинил Владимира Зеленского как нынешнего президента, как верховного главнокомандующего в действиях и бездействии, которые привели к гибели его сына. ГБР отказало отцу открыть дело, на это была подана жалоба в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 октября отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля судится против Зеленского.

суд ГБР иск погибшие президент
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