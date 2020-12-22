Стало відомо, коли зберуться на чергову сесію депутати Дніпровської міськради
Вона має відбутися під час локдауну
Вона має відбутися під час локдауну
Чергова сесія Дніпровської міської ради має відбутися 20 січня, де планується обговорити низку питань.
Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.
Сесія має відбутися у приміщенні Дніпровської міської ради. На 22 грудня заплановане засідання виконкому міськради", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, планується затвердження фінансового плану низки комунальних підприємств міста.
Раніше повідомлялось, що 16 грудня під час пленарного засідання сесії Дніпровської міської ради VIII скликання на посаду секретаря обрано депутата Олександра Санжару.
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу