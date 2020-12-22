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22 грудня 2020, 12:21 157

Стало відомо, коли зберуться на чергову сесію депутати Дніпровської міськради

22 грудня 2020, 12:21 157
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Вона має відбутися під час локдауну
Вона має відбутися під час локдауну
Фото: з відкритих джерел
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Чергова сесія Дніпровської міської ради має відбутися 20 січня, де планується обговорити низку питань.

Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.

Сесія має відбутися у приміщенні Дніпровської міської ради. На 22 грудня заплановане засідання виконкому міськради", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, планується затвердження фінансового плану низки комунальних підприємств міста.

Раніше повідомлялось, що 16 грудня під час пленарного засідання сесії Дніпровської міської ради VIII скликання на посаду секретаря обрано депутата Олександра Санжару.

сесія горсовет Дніпро финансы комунальні підприємства
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