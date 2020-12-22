Стало відомо, коли зберуться на чергову сесію депутати Дніпровської міськради

Вона має відбутися під час локдауну

Вона має відбутися під час локдауну

Фото: з відкритих джерел

Чергова сесія Дніпровської міської ради має відбутися 20 січня, де планується обговорити низку питань.

Про це передає RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро. Сесія має відбутися у приміщенні Дніпровської міської ради. На 22 грудня заплановане засідання виконкому міськради", - йдеться у повідомленні. Зокрема, планується затвердження фінансового плану низки комунальних підприємств міста. Раніше повідомлялось, що 16 грудня під час пленарного засідання сесії Дніпровської міської ради VIII скликання на посаду секретаря обрано депутата Олександра Санжару.

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