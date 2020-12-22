В Харькове в день похорон Кернеса объявили траур

В этот день будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях

В этот день будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях

Фото: из открытых источников

23 декабря в день похорон мэра Геннадия Кернеса, тело которого доставили из Германии, объявлен траур.

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