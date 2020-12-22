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22 декабря 2020, 12:34 810

В Харькове в день похорон Кернеса объявили траур

22 декабря 2020, 12:34 810
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В этот день будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях
В этот день будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях
Фото: из открытых источников
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23 декабря в день похорон мэра Геннадия Кернеса, тело которого доставили из Германии, объявлен траур.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета, передает RegioNews.

Известно, что соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета, и.о. мэра Игорь Терехов.

В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлено днем ​​траура в Харькове", - говорится в распоряжении.

В этот день будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

21 декабря самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове.

Харьков траур горсовет Геннадий Кернес похороны
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