В Харькове в день похорон Кернеса объявили траур
23 декабря в день похорон мэра Геннадия Кернеса, тело которого доставили из Германии, объявлен траур.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета, передает RegioNews.
Известно, что соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета, и.о. мэра Игорь Терехов.
В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлено днем траура в Харькове", - говорится в распоряжении.
В этот день будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены развлекательные мероприятия.
Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.
В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.
Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.
21 декабря самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове.