У Черкасах хочуть підвищити вартість проїзду у міських маршрутках

Останній раз тариф на проїзд в місті змінювався ще у 2018 році

Останній раз тариф на проїзд в місті змінювався ще у 2018 році

Фото: з відкритих джерел

У Черкасах на засіданні виконавчого комітету міської ради було розглянуто питання про підвищення вартості за проїзд до семи гривень. Вартість проїзду хочуть підняти враховуючи звернення перевізників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання zmi.ck.ua. Відомо, що у проєкті рішення йдеться про те, що ціну за проїзд варто підняти через збільшення собівартості перевезень пасажирів у зв’язку з підвищенням цін на ремонт міських маршруток, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та враховуючи обмеження кількості перевезення пасажирів на період дії карантину. Тариф на проїзд в Черкасах не змінювався із 2018 року. З того часу декілька разів зростав рівень мінімальної заробітної плати, вартість пального, запчастин. Якщо тариф не затвердять, влада змушена буде компенсовувати вартість із міського бюджету", - зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він підкреслив, що тариф поки що не встановлюється, а розпочинається лише регуляторна процедура. Крім того, виконавчий комітет ухвалив рішення про початок процесу стосовно підвищення цін на проїзд. Нагадаємо, 21 грудня під час сесії депутати проголосували за призначення двох заступників голови Черкаської облради.

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