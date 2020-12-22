Стало відомо, коли можуть призначити вибори мера Харкова

Найбільш ймовірно, що вибори відбудуться наступної осені

Найбільш ймовірно, що вибори відбудуться наступної осені

Фото: з відкритих джерел

В наступному році довибори в Харкові можуть статися тільки у дві дати: в останню неділю березня або останню неділю жовтня.

Як передає RegioNews, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі "РБК-Україна".

Так, за його словами, призначити вибори на 28 березня, швидше за все, не вийде - можуть не встигнути пройти всі процедури.

Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - сказав Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що Добкін вважає, що не можна затягувати з призначенням нових виборів у Харкові через смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса.