Стало відомо, коли можуть призначити вибори мера Харкова
Найбільш ймовірно, що вибори відбудуться наступної осені
Найбільш ймовірно, що вибори відбудуться наступної осені
В наступному році довибори в Харкові можуть статися тільки у дві дати: в останню неділю березня або останню неділю жовтня.
Як передає RegioNews, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі "РБК-Україна".
Так, за його словами, призначити вибори на 28 березня, швидше за все, не вийде - можуть не встигнути пройти всі процедури.
Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - сказав Корнієнко.
Раніше повідомлялося, що Добкін вважає, що не можна затягувати з призначенням нових виборів у Харкові через смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
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