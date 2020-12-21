Кабмін призначив главу Державної фіскальної служби України

Ним став Мельник Вадим Іванович

Ним став Мельник Вадим Іванович

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань молоді і спорту Василь Мокан, передає RegioNews.

Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували, серед інших кадрових питань, за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Вадим Мельник – правник, працював на різних посадах у податковій міліції аж до Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. Був співзасновником юридичної компанії, помічником народного депутата. Заслужений юрист України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ранковому позачерговому засіданні Кабмін звільнив низку посадовців у державних відомствах, а в Офісі президента буде нова заступниця глави.