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21 декабря 2020, 21:43 22

Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы Украины

21 декабря 2020, 21:43 22
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Им стал Мельник Вадим Иванович
Им стал Мельник Вадим Иванович
Фото из открытых источников
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Главой Государственной фискальной службы Украины назначен Вадим Мельник.

Об этом сообщил своем Telegram-канале народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан, передает RegioNews.

Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали, среди других кадровых вопросов, назначение Мельника Вадима Ивановича - председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Вадим Мельник – юрист, работал на различных должностях в налоговой милиции вплоть до Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины. Был соучредителем юридической компании, помощником народного депутата. Заслуженный юрист Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на утреннем внеочередном заседании Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах, а в Офисе президента будет новая заместительница главы.

Кабмин назначение глава налоговая служба
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